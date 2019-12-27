Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

BUGÜN NELER OLDU

Yeniyıla sayılı günler kala Yenimahalle Belediyesi zabıtaları denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelinde hizmet veren tavuk, kuruyemiş, tatlı ve alkollü içecek satışı yapan yerleri denetimden geçiren zabıtalar titiz bir inceleme yaptı. Denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi, personelin sağlık karnesi ve mekânın temizliği gözden geçirildi. Aynı zamanda ekipler, iş yerlerinin açma çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol ederek, dükkan sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu.