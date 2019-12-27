Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi
Yeni yıla sayılı günler kala Yenimahalle Belediyesi zabıtaları denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelinde hizmet veren tavuk, kuruyemiş, tatlı ve alkollü içecek satışı yapan yerleri denetimden geçiren zabıtalar titiz bir inceleme yaptı. Denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi, personelin sağlık karnesi ve mekânın temizliği gözden geçirildi. Aynı zamanda ekipler, iş yerlerinin açma çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol ederek, dükkan sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN