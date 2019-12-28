100. yıl anısına 2 bin 500 seğmenden oyun havası

BUGÜN NELER OLDU

GÖLBAŞIStadyumu'nda gerçekleşen etkinlik aynı zamanda Türkiye'de en çok seğmenin bir arada oynadığı ilk gösteri olma özelliğini taşıdı. Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şubesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kutlama Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Kutlama statta devam etti.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Ankara'mızı başkent olmaya kadar götüren bu yolda Gölbaşımız önemli bir güzergâh, güvenli bir hat ve kıymetli bir yer edinmiştir. Bu bizim için bir gurur meseledir" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve seğmenler tarafından karşılanması canlandırıldı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin canlandırıldığı mizansen seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Stadyumda aynı anda 2 bin 500 seğmenin Ankara oyun havası oynaması havadan görüntülenirken, Gölbaşı'nda gurur verici bir tablo yarattı.Gölbaşı'nda Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı. Türk Hava Kurumu tarafından gerçekleştirilen motorlu yamaç paraşütü gösterisinde Gölbaşı semalarında Türk bayrağı dalgalandırıldı. Seğmen kıyafeti giyen Başkan Şimşek Ankara oyun havası oynadı.