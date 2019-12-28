AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

AK PARTI Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı tarafından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Danışma Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunarak, "Bir mağdur edebiyatıyla aldılar, yürüdüler, gittiler. Şimdi bu 8-9 aylık süreçte de 'AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bana iş yaptırmıyor' algısını kamuoyunda oluşturarak yan gelip yatma derdinde. Ama hiç kusura bakmasın, biz onu yan gelip yatırmayız. Çünkü Ankara normal bir şehir değil, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti" dedi. Türkiye'nin tarihin yeniden yazıldığı bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte AK Parti'nin tarihin akışını değiştirmeye çalıştığını söyleyen AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "Sınırların yeniden çizilmek istendiği, bütün dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçiyoruz. Biz suskun kalmadık, harekete geçtik" dedi.