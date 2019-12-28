Halk Ekmek’in kalitesi düştü

BUGÜN NELER OLDU

Glutensiz ekmek büfelerinin bütün hazırlıkları tamamlanmasına rağmen bu projeden vazgeçildi. Hatta Mithat Paşa Caddesi'nde glütensiz ekmek büfesi konuldu, ürünleri alındı. Ancak bir anda bu hizmetten vazgeçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna, "Glutensiz ekmeği, içerdiği şeker ve yağ oranları nedeniyle, bilinçsiz şekilde tüketen diabet, kolesterol ve benzeri hastalarına da sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenlerle ayrıca bir satış yeri açmak çölyak hastaları haricindeki tüketiciler üzerinde çok olumsuz etkiler oluşturacağından uygun değildir. Günlük 850 bin adet ekmek üretiminde bu tip ekmekler toptan ekmek satışımızın çok azına hitap etmektedir" açıklaması yaptı.Halk Ekmek'te yaşanan bu çekişmelerden dolayı ürünlerin satış mağazalarına doğru düzgün sevk edilemedi. Her hafta başka bir ürün pazarlandı. Özellikle piknik grubu ürünleriyle ilgili birçok şikâyet var. Stantlarda ürünlerin olmadığı ve çeşitliliğin azaldığı belirtiliyor. Kahvaltılık ürünler yok denecek kadar azaldı. Bu ürünler üretimden kaldırıldı. Bunlar, çavdarlı ekmek, ruşeymli ekmek, kavuzsuz arpa ekmeği, taş değirmen tam buğday ekmeği ve zeytinyağlı cabata ekmeği. Bu ekmekler Halk Ekmek'te piyasadaki muadillerinden çok daha düşük fiyata satılıyordu. Önceden sosyal belediyecilik gereği üretimine devam edilen bu ürünler kar edilmediği için ya da tasarruf amacıyla üretilmez oldu. Ayrıca Ankaralılar Halk Ekmek'te üretilen ürünlerin lezzetinde de bozulmalar olduğundan şikâyetçi.Tam buğday ekmeği yokBasri Şen: Ekmekler zamanında gelmiyor. Ürün çeşitliliği eskiden fazlaydı. Şimdi yok denecek kadar az. 30 yıldır Yenimahalle'de oturuyorum. Ekmeğimi halk ekmekten alıyorum. Tam buğday ve çavdarlı ekmek alıyordum, kaldırdılar.Eskiden ürün çok olurduDüşmez: Çavdar ekmeği dışarda pahalıya alıyorum. Halk Ekmek'ten ucuza alıyordum. Şimdi o da yok. Bir ekmek alıyordum. Onu da kaldırdılar. Eskiden giderdik ürün çok olurdu. Şimdi bul bulabilirsen" dedi.Halk Ekmek artık pahalıYalçın: Sıra çok oluyor. Ekmeği pahalı buluyorum. Ürünler azaldı. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil.Taş gibi oluyorDinç: Aldığım ekmek hemen bayatlıyor. Yenilecek gibi değil: Eski halk ekmeklerinden istiyoruz. Bir de bakkaldan ekmek aldığımda 2 gün tazeliğini koruyor. Halk ekmek aldığım zaman taş gibi oluyor. Belediyenin bu konuyu araştırmasını ve düzeltmesini istiyorum. Halk Ekmek kaliteyi bozdu. Eskisi gibi de lezzeti yok. Çok çabuk bayatlıyor. Aldığımız gün akşama bayatlamış oluyor.SON günlerde Halk Ekmek büfeleri de çok konuşulur oldu. Büfeleri vatandaşlar bayilik usulüyle işletiyor. Yani büfedeki görevliler belediyenin personeli değil. Önceki dönemlerde büfeler işletmeciye kura usulü ile veriliyordu. Kura çekimine işletmeci olmak isteyenler katılıyordu. Kura bütün katılımcıların önünde çekiliyordu. Kurada kimin adı çıkarsa büfeyi o kişi işletiyordu. Ancak Mansur Yavaş döneminde hiç kura çekimi yapılmadı. Boş büfelerin işletmesi hangi yöntemle verildiği bilinmiyor. İddiaya göre büfeler el altından eşe, dosta, akrabaya veriliyor.