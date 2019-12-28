Keçiören Belediyesi’nden 50 vatandaşa iş imkânı

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KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Türkiye'de bir ilk olarak hizmete sunulan Keçiören Kariyer Ofisi, 1 buçuk ayda 50 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Adaylık sürecimizde Keçiören'de istihdam sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Belediyemiz tarafından işverenlerin ücretsiz olarak ilan verebildiği, iş arayanların da online ve yüz yüze başvuru yapabildiği Kariyer Ofisimizle vatandaşlarımıza planlı bir şekilde iş imkânı sağlıyoruz" dedi. İstihdam seferberliği kapsamında 1 buçuk ay önce hayata geçirilen Keçiören Kariyer Ofisine başvuru yapan 3515 vatandaştan 1061'i çeşitli iş ilanı için mülakata gönderilirken, 50 vatandaşa iş imkânı sağlandı. Günlük ortalama 100 vatandaşın iş başvurusu yaptığı Kariyer Ofisine, kariyer.kecioren. bel.tr üzerinden başvuru yapabilirken, Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminde de yüz yüze başvuru yapabiliyor.