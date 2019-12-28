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’de sağanak ve fırtına seraları yıktı

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Kırıkkale’de sağanak ve fırtına seraları yıktı
KIRIKKALE'DE sağanak ve fırtına, sebze seralarını vurdu. 10 dönümlük arazi üzerine kurulan seralar kullanılamaz hale geldi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde sağanak ve fırtına, 10 dönümlük tarım arazisi üzerindeki kurulu seraları yıkıp, sebzelere büyük oranda zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, sera çatılarını yıkıp kaplamaları etrafa saçtı. Yaşanan olayın ardından birçok ürününü kaybeden ve zarara uğrayan çiftçi Bahattin Meşe, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden destek alarak kurduğu seraların zarar görmesi nedeniyle üzüntü yaşadığını dile getirdi. Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sağanak ve fırtına nedeniyle çiftçilerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.
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Kırıkkale’de sağanak ve fırtına seraları yıktı
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