Ankaragücü bunu hep yapıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Antalya'dan 2-2'lik skorla Başkent'e 1 puanla dönen Ankaragücü bir önceki hafta yine deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.10. dakikada havadan gelen topa müdahale etmek isterken Cebrail'in gövdesine ayağıyla sert bir hamlede bulundu ve hakem Gambiyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Sahadan geç çıkmasıyla Ankaragücülü taraftarları çıldırtan22. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu, düzgün bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 0-1.İkinci yarıda rakibe yüklenen Başkent ekibinde maçın kaderini 57. dakikada oyuna giren Scarione oldu.84'te Pinto'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Scarione önündeki boşluğu iyi değerlendirdi ve sağ ayağıyla uzak köşeye 25 metre uzaklıktan harika bir vuruş yaparak Stachowiak'ı çaresiz bıraktı: 2-2.