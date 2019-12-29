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Ankaragücü bunu hep yapıyor!

Başkent ekibi, 10. dakikada 10 kişi kalan Denizlispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İki haftadır deplasmanda puanları son dakikalarda kurtaran sarı-lacivertliler dün de 66 ve 84. dakikada gelen Scarione’nin golleriyle pes etmediğini gösterdi

Vuslat AY Ankara Başkent
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Ankaragücü bunu hep yapıyor!
Geçtiğimiz hafta Antalya'dan 2-2'lik skorla Başkent'e 1 puanla dönen Ankaragücü bir önceki hafta yine deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda üst üste oynadığı maçlardan 1'er puan toplayan sarı-lacivertliler maçın son dakikalarında buldukları gollerle kümeden birer adım daha uzaklaştı. 10. dakikada havadan gelen topa müdahale etmek isterken Cebrail'in gövdesine ayağıyla sert bir hamlede bulundu ve hakem Gambiyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Sahadan geç çıkmasıyla Ankaragücülü taraftarları çıldırtan Barrow 4. hakemin yanına gelerek pozisyona itiraz etmesinin ardından VAR ekranının platformuna tekme attı. 22. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu, düzgün bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 0-1. 45+1'de yine Zeki'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bomboş olan Rodallega düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-2.

18 DAKİKADA 2 GOL ATTI
İkinci yarıda rakibe yüklenen Başkent ekibinde maçın kaderini 57. dakikada oyuna giren Scarione oldu. 66. dakikada şık bir çalımla rakibinden topu kurtaran Scarione sol ayağıyla yerden sert vuruşla ağları sarstı: 1-2. 84'te Pinto'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Scarione önündeki boşluğu iyi değerlendirdi ve sağ ayağıyla uzak köşeye 25 metre uzaklıktan harika bir vuruş yaparak Stachowiak'ı çaresiz bıraktı: 2-2. A.Gücü bu sonuçla son 3 hafta kazanamasa da -2'si deplasmandan- 3 puan toplamayı başardı.

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