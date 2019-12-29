Askere gitmek için bir buçuk yıl mücadele etti

BUGÜN NELER OLDU

ASKERE gidişinin de oldukça karmaşık bir durum olduğunu ifade eden Bilici, "Benim askere gidişim de çok enteresandı. Kağıtlarım nasıl olduysa başka bir köye kayıtlıymışız biz. Kağıtlarım çıkmamış. Hatta o köyün de muhtarına sürekli baskın yapmışlar tabi en sonundan 'Adem Bilici ölmüştür' diye rapor vermiş. Bir buçuk yıl geç gittim ben. Kaza demek ki Allah'ın takdiri yani sonuçta o kazayı yaşayacakmışım. Yoksa 15 aydı eğer zamanında gitmiş olsaydım ben askere girdim 10 gün sonra 19 aya çıktı askerlik. Askerliğimi de 19 ay yaptım ben. O kaza muhakkak kaderimde varmış ki bir gecikme oldu yani. Ben askerliğimi çok severek yaptım" dedi. Apartman görevlisi olarak hayatını devam ettirdiğini ifade eden Bilici, "En ağır işim paspas atmak. Mesela paspas attığım gün sağ kolumun ağrısından yatamıyorum. Ben bunları yaşıyorum, hala da yaşıyorum. Dişlerim sakat benim dişlerim tamamen gitti. O kaza esnasında sadece düşündüğüm yeni çocuğum olmuştu onları düşündüm. Eşimi düşündüm, çocuklarımı düşündüm" diye konuştu.