‘Dünyada organ nakli konusunda markayız’

BUGÜN NELER OLDU

Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Karaciğer, böbrek naklinde dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Malatya'ya gelip eğitim alıyorlar. Dünyada organ nakli konusunda bir markayız" dedi. Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Organ ve Doku Transplantasyonu Öğrenci Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, organ nakli konusunda Türkiye'nin önemli aşamalar kaydettiğini söyledi. Organ naklinin başarısı için en önemli etkenin, yetişmiş insan kaynağı olduğunu ifade eden Erdöl, "Bunu da iftiharla söyleyebilirim ki dünyadaki en önemli insan gücüne sahibiz. Türkiye karaciğer, böbrek naklinde, canlıdan yapılan nakillerde dünyada söz sahibi bir ülke. Dünyanın pek çok ülkesinden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Malatya'ya gelip eğitim alıyorlar. Dünyada organ nakli konusunda bir markayız" diye konuştu. Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci de organ nakliyle ilgili klinik bir uygulamanı sağlık hizmetine sunulabilmesi için sağlık sisteminin belli bir seviyede olması ve arka planının hukuksal,, idari ve sağlık politikaları yönüyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.