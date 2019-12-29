Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Türk-Somali kardeşliğinin en anlamlı gecesi

Türk-Somali kardeşliğinin en anlamlı gecesi

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Türk-Somali kardeşliğinin en anlamlı gecesi
ANKARA'DA Somali ve Türk vatandaşları arasında kaynaşma ve dayanışma programı düzenlendi. Guuled Real State şirketi tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Somalili gençler kendi kültürlerine uygun halk oyunlarını ve kendi elleriyle yaptıkları yöresel yiyecekleri sergiledi. Başkentte renkli görüntülere ev sahipliği yapan, Somali ve Türk vatandaşlarının kaynaşmasına yönelik bir program gerçekleştirildi. Etkinlik dua edilerek başladı, ardından Türkiye ve Somali'nin milli marşları çalındı. Çok sayıda konuşmacı kürsüye davet edilerek, günün anlamına yönelik konuşma yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk-Somali kardeşliğinin en anlamlı gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN