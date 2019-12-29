Türk-Somali kardeşliğinin en anlamlı gecesi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA Somali ve Türk vatandaşları arasında kaynaşma ve dayanışma programı düzenlendi. Guuled Real State şirketi tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Somalili gençler kendi kültürlerine uygun halk oyunlarını ve kendi elleriyle yaptıkları yöresel yiyecekleri sergiledi. Başkentte renkli görüntülere ev sahipliği yapan, Somali ve Türk vatandaşlarının kaynaşmasına yönelik bir program gerçekleştirildi. Etkinlik dua edilerek başladı, ardından Türkiye ve Somali'nin milli marşları çalındı. Çok sayıda konuşmacı kürsüye davet edilerek, günün anlamına yönelik konuşma yaptı.