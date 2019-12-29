Yaşar Topçu, Mehmet Akif’i anma programına katıldı

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CUMHURBAŞKANIBaşdanışmanı Yalçın Topçu, Mehmet Akif Ersoy'un 83. vefat yıl dönümü münasebetiyle Kayseri Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) düzenlenen anma programına katıldı. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Anma programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Feyzi Berdibek ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.