Amatör kulüplerin sayısı artmalı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine 2019 yılında 17 milyon 722 bin 250 lira maddi destekte bulunuldu. 2019 yılı mali bütçesinden amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 81 ilde, aralarında engelli spor kulüplerinin de yer aldığı 1905 amatör spor kulübüne 17 milyon 722 bin 250 lira yardım yapıldığı belirtildi.Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak,ifadesini kullandı. Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör kulüplerdir" dedi.Amatör spor kulüplerinin sayısının artması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti: