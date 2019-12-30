ANKARA’DAN YERLI OTOYA TAM DESTEK

ürkiye'de

BUGÜN NELER OLDU

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Türkiye'nin otomobili tanıtım programında nefesler tutuldu, merakla beklenen ilk yüzde yüz yerli otomobil gün yüzüne çıktı. Tanıtım toplantısı sonrasında açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, tüm MASFED üyeleri olarak şimdiden siparişlerini vereceklerini duyurarak Türkiye'nin otomobilinin üretim ve satış ağı konusunda da sürecin içinde olarak Ankara'nın her türlü desteğe, verilecek görevi üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti.Erkoç şunları söyledi: "Bir hayalin gerçeğe dönüşünü gurur ve mutlulukla, tüm dünya ile izledik. Ülkemiz için, milli ekonomimiz için büyük önem taşıyan bu tarihi proje hepimizin göğsünü kabarttı. Fikir aşamasından itibaren süreci idare eden ve bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hayali gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Taha Yasin Öztürk, Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç ve Okan Baş'a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunarım. Büyük ve güçlü Türkiye'nin neden kendi otomobili olmasın dedik ve çıkılan bu yolda hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başından beri inandığımız, en iyisini yapacağımızdan şüphe duymadığımız Türkiye'nin otomobili için MASFED olarak tüm üyelerimizle biz de siparişlerimizi vermekle kalmayacak, taşın altına elimizi koyacağız. Gerek üretim gerekse satış sürecinde verilecek görevlere hazırız.Ülke genelinde motorlu araç alım satımı ile iştigal eden yaklaşık 70 bin kişilik bir kitleyi temsil eden MASFED olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu milli davada MASFED olarak gerek satış, gerekse üretim süreçlerine destek olmaya hazırız. Verilecek her türlü göreve hazırız. İlk etapta MASFED olarak 100 bin aracın taliplisiyiz. Ankara OTONOMI olarak ise 10 bin aracın talibiyiz."otomotivin inşaatla birlikte ekonominin lokomotifi olduğunu belirten Erkoç, "Türk otomotiv sektörü 50 yılı aşan birikimiyle; tasarımı, lisansı, teknolojisi ile Türkiye'nin tamamen kendine ait yerli-milli otomobilini yapacak bilgi birikimine, mühendis, teknisyen, işçi kadrosuna sahipken, yerli oto yerinde ve önemli bir adım olmuştur" dedi. Bu konudaki çalışmalara başından beri destek verdiklerini belirten Erkoç, otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli otomobilin özendirilmesinin önemine işaret etti. Erkoç, "Kendi otomobilimizi üretmek ve ihracatını da yapmak ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.