Başkan Yaşar’dan yerli sanayiye destek

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İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB), Türkiye'nin ve Ankara'nın lider sektörlerinden iş ve inşaat makinelerinin yerli üreticilerine destek amacıyla yeni bir adım attı. 200 üyesi olan İABB, sektörünün öncüsü İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi'yle (İŞİM) protokol imzaladı. OSTİM OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde Türkiye'de bir ilk olan protokolü Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı Fethi Yaşar, İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ile birlikte imzaladı. Protokol ile İŞİM, İABB üyesi belediyelerin ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanları tedarikçi arayışında birliğe destek verecek. Aynı zamanda iki taraf, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası projelerde de iş birliği içerisinde bulunarak ve ortak projeler yürütecek.