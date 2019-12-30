Çankayalı minikler Keçiören’i gezdi

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BUGÜN NELER OLDU

Beledisi, ilçedeki tarihi, turistik ve belediyeye ait tesisleri Ankaralı çocuklara tanıtmak için düzenlediği gezi programı kapsamında Çankaya'da hizmet veren Öğrenciler Deniz Dünyası, Estergon Türk Kültür Merkezi, Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenledi. Öğrenci ve öğretmenlerin Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen rehber eşliğinde keyifli bir gün geçirdiği gezinin ardından Yükseltepe Ağaçlandırma Alanı'na geçilerek ağaç dikimi de yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören'i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk" dedi. Altınok, Keçiören'in park zengini bir ilçe olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi: "İlçemizde 400 civarında parkımız var. Yenilerini de yeşil alanlarıyla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Estergon Kale'miz inşaat halindeyken zemini kayalıktı. Şimdi etrafı yemyeşil. Gönülden, severek yaparsanız ağaç da biter gül de biter. Şimdi Ovacık bölgesi çevre yolu güzergâhında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla öte yandan Bağlum'da yapacağımız Millet Bahçesi ile kentimize önemli yeşil alanlar kazandıracağız" diye konuştu.