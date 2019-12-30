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bir öyle bir böyle

Giriş Tarihi: 30.12.2019
CHP bir öyle bir böyle
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvet skandalı imar değişikliği ile ilgili dönen dolapları bir bir gözler önüne serdi. Sinan Aygün'ün yaptığı TOGO İkiz Kuleleri ile ilgili emsal oranıyla ilgili itiraza yönelik mahkeme kararının bu yılın başında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ele alındığı emsalin 1.5'e çekilmesini isteyen AK Partili Meclis üyelerine, CHP'Lİ meclis üyelerinin karşı çıktığı öğrenildi. 25 milyon skandal patlak verince CHP'li meclis üyeleri fikir değiştirdi.
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CHP bir öyle bir böyle
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