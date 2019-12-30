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Curlingde olimpiyat heyecanı

9 Ocak’ta İsviçre’de düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 24 ülke mücadele edecek. 6 grup halinde yapılacak müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Curlingde olimpiyat heyecanı
Hedefleri madalya olan Genç Milli Takımı oyuncuları, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor. Curling Genç Milli Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. İki yıl boyunca katıldığı turnuvalarda kazandığı
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Curlingde olimpiyat heyecanı
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