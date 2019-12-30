Curlingde olimpiyat heyecanı

9 Ocak’ta İsviçre’de düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 24 ülke mücadele edecek. 6 grup halinde yapılacak müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek Hedefleri madalya olan Genç Milli Takımı oyuncuları, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor. Curling Genç Milli Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. İki yıl boyunca katıldığı turnuvalarda kazandığı <puanlarla Lozan'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan 18 yaş altı genç milli takım, madalya hedefiyle 3 ay önce başladığı hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Milli takım antrenörü Bilal Ömer Çakır gözetiminde her gün yaklaşık 10 saate varan antrenman yapan genç milliler, olimpiyat oyunlarında iddialı... Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olimpiyatlara sporcuların azmi ve başarısı sayesinde katıldıklarını belirten antrenör Bilal Ömer Çakır, '18 yaş altı çocuklarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bazen 10 saate varan antrenmanlar oluyor. Lozan'da 2020'de yapılacak olimpiyat oyunlarında hedefimiz madalya kazanmak' diye konuştu.