Gölbaşı Zabıtası’nın yılbaşı seferberliği

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GölbaşıBelediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi özellikle gıda satışı yapan kuruyemişci, pastanelerde ve hindi satışı yapan kasaplarda denetim yaptı. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi gıda satışı yapılan kuruyemişçi,pastanelerde ve kasaplarda genel temizlik, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların üretim ve son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin korunması gibi konularda denetim gerçekleştirdi.Ekipler, gıdaların muhafazası, depolanması, çalışan personelin kıyafeti, sağlık muayene kartları ve işyeri önlerinde işgaller gibi konularda ilçede hizmet veren işletmeleri denetledi. Hindi satışı yapan kasaplarda, hindilerin son kullanım tarihleri kontrol edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesi özellikle gıda satışı yapılan yerlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyledi. Başkan Şimşek, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerdeki amacımız vatandaşın sağlığını korumaktır " diye konuştu. Başkan Şimşek, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir ortamda girebilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için ilave zabıta denetim ekipleri oluşturduklarını da kaydetti.