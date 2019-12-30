Keçiören Belediyesi’nden can dostalara kış yiyeceği

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BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle birlikte Keçiören'in yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışına karşı sokak hayvanlarını korumak için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama ve belediyenin tesislerinden temin edilen yemek artıklarını bıraktılar. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sokak hayvanları Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Beslemek üzere eve bir canlı satın almak yerine, sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.