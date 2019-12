Şehit ve gaziler tarihimizin ölümsüz sembolleri

BUGÜN NELER OLDU

MamakBelediye Başkanı Murat Köse, gaziler ve şehit aileleri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltı programına Köse'nin yansıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Mamak'ta yaşayan şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunan Köse, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi. Her şehidin her gazinin Türkiye'nin ortak değeri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Şehitlerimizin baş tacı aileleri ve kahraman gazilerimiz ile onların kıymetli aileleri ile birlikteyiz. Her bir şehidimiz, her bir gazimiz devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta mührü ve birer kilidi gibidir. Bizler şehitlerimizin hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, vatanı uğruna girdiği mücadelelerde yaralanan, sakatlanan tüm gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.