“Takımın üzerinde baskı var”

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TFF 1. Lig'de Balıkesirspor ile berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir kazanabilecekleri bir maçta üç puanı kaçırdıklarını söyledi. Taşdemir, "Aslında rakibimizin 10 kişi kalmasını fırsata çevirebilirdik ama akabinde bizim de 10 kişi kalmamız tekrar dengeyi sağladı. İkinci yarı pozisyon vermeden bir penaltı golüyle elimizdeki 3 puan uçtu gitti" şeklinde konuştu. Taşdemir, futbolcularının üzerinde son haftalarda galip gelememenin verdiği stres ve baskının olduğuna da değinerek,ifadelerini kullandı. TFF