YENİMEK kursiyerlerinden Yılbaşı sofrası

enimahalle

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Yemek kursu öğrencilerinin hazırladığı yılbaşı sofrasında lezzet testi yaptı. Yenimahalle Belediyesi Ata Kültür Merkezi YENİMEK Yemek kursunda eğitim alan kursiyerler, sadece yemeklerinin lezzetiyle değil görsel sunumlarıyla da konuklarından tam not aldı. Eylül ayında Yemek Kursuna katılarak ilgi duydukları mutfak konusunda işin uzmanlarından eğitim almaya başlayan 4'ü erkek olmak üzere yaşları 20 ila 60 arasında değişen 40 kursiyer marifetlerini sergiledi. 4 aylık eğitimi geride bırakan öğrenciler,öğrendikleri tüm detayları, küçük mutfak sırlarını da kullanarak muazzam bir yılbaşı sofrası hazırladı. Ana yemek olarak Hindi dolma ve Kestaneli iç pilav tercih eden kursiyerler, Fesleğen soslu domates çorbası, kereviz salatası, yaprak sarması, havuç tarator, peynirli börek ve Kaymaklı Ayva tatlısı ile iştah açtı.