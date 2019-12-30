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Yerli otomobil bizim ilk tercihimiz

ANKESOB ve Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Yiğiner, “Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil girişimi ile gurur duyuyor, yerli ve milli projeyi ANKESOB’a bağlı tüm odalarımızla birlikte destekliyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Yerli otomobil bizim ilk tercihimiz
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye'nin en önemli milli projelerinden biri olan ilk elektrikli yerli otomobilini, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmeye sağlayacağı avantajlardan dolayı desteklediklerini açıkladı. Yiğiner, "Cumhurbaşkanımız'ın önderliği ve destekleri ile kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çalışmaları sonucu ön gösterimi yapılan elektrikli yerli otomobilimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Onur ve gurur duyduk" dedi.

TAKSİCİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Yerli otomobilin taksici esnafı için büyük bir avantaj oluşturacağını belirten Başkan Yiğiner, şöyle devam etti: "Bundan sonra tamamen yerli elektrikli araçlara geçmek bizim ilk tercihimiz olacak. Ekonomiye çok önemli katkıları olacak yerli elektrikli araçlara dönüşümle en başta yakıt giderleri olmak üzere çok önemli avantajlar elde edeceğiz. Alternatif ulaşım araçları ile rekabet gücümüz artacak. Türkiye'nin ilk sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek elektrikli otomobiller ile hava kirliliğinin yanında gürültü kirliliği de ortadan kalkacak. Taksiler için çok önemli bir dönüşüme liderlik edecek yerli otomobil projesini ANKESOB olarak destekliyoruz"

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Yerli otomobil bizim ilk tercihimiz
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