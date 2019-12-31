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Başkan Altınok: İyilik için yarışalım

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Başkan Altınok: İyilik için yarışalım
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu 2019'a Veda Konseri programına katılarak, "Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılına girdiğimiz bu günlerde yeni yılın devletimize, milletimize, bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kötülüklerden uzak duralım, iyilik için yarışalım" dedi. Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019'a Veda Konseri'nde önce Türk Sanat Müziği eserleri koro ve sola olarak daha sonra da Türkiye'nin dört bir yanına ait Türk Halk Müziği türküleri seslendirildi. Keçiören Belediyesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılara ise vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.
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Başkan Altınok: İyilik için yarışalım
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