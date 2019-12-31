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Burs alan öğrenciler titizlikle seçildi

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Burs alan öğrenciler titizlikle seçildi
KEÇIÖREN Belediyesi, öğrenci belgelerini belediyeye getirerek başvuru yapan ve Keçiören'de ikamet eden 80 üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. Kimlik bilgileri ile ekonomik durumları sorgulanan öğrencilerde 2'nci üniversitelerini okuyor olmama, Keçiören'de ikamet etme ve örgün eğitim görme şartları arandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi: "Adaylık sürecimizde söz verdiğimiz konulardan biri de üniversite öğrencilerine burs vermekti. Burs verilecek öğrenciler titizlikle incelendi. Adaletli bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Önümüzdeki yıl daha çok öğrencimize destek olacağız."
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Burs alan öğrenciler titizlikle seçildi
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