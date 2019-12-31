Göz göre göre cinayet

BUGÜN NELER OLDU

Olay, saat 14.30 sıralarında, Altındağ'a bağlı Gültepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi. Deniz Öngür (40), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Dursun Öngür'den (42) boşanma kararı alıp, evi terk etti. Boşanmak istemeyen, işsiz Dursun Öngür ise tehditler savurunca Deniz Öngür, eşi hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Öngür, öğle saatlerinde, eşinin yeni tuttuğu eve gitti. İkili arasında tartışma çıkarken Dursun Öngür yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Dursun Öngür daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup, ateşledi. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptığı kontrolde, Deniz Öngür ile Dursun Öngür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin verildiği çiftin kızları Esin Öngür ve Cansu Öngür ile yakınları, olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü ve polislere, "Defalarca çağırdık, şiddet var dedik o zaman nerdeydiniz" diyerek tepki gösterdi.DENİZ Öngür için Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öngür'ün kızları Cansu ve Esin, camide gözyaşlarına boğuldu. Öngür'ün küçük kızı Esin Öngür, tören sırasında baygınlık geçirdi. Esin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Öngür'ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.CANSU Öngür, annesinin 22 yıldır şiddet gördüğünü ve bu nedenle babası hakkında defalarca şikayette bulunduklarını söyledi. Cansu Öngür, "Ben annemi aradım, annem telefonu açmadı. Her sabah işe gitmeden beni arardı; ama dün aramadı. Eve gittim, annem kaçmaya çalışırken kafasından vurmuş. Gözleri açıktı ben kapattım. Devlet sahip çıkmadı. Yetişemedim, bu sefer yetişemedim. Geç kaldım, o adamın elinden alamadım" diyerek gözyaşı döktü.DENIZ Öngür'ün babası Baki Yıldırım ise, kızının daha önce de kocasından ayrıldığını belirterek, "O zaman çocuklar küçüktü. 'Git yavrum bebeklerini büyüt' dedik. Gönderdim, barıştılar. Yine huzur bulamadı. Çocukları dövüyordu, en son büyük torunum şikayet etti babasını. Biz sahip çıkamadık, devlet sahip çıksaydı. Kadın cinayetleri niye bitmiyor? Yazık değil mi? Hiç mi acımadın 2 çocuğuna?" dedi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Dursun Öngür'ün cenazesi, memleketi Çorum'a gönderildi.