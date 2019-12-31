Halterciler Kahramankazan’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nce düzenlenen "Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası" farklı illerden gelen haltercileri buluşturdu. Türkiye'de ilk kez belediyeler arasında düzenlenen turnuvaya, 14 belediye ile 86 sporcu katıldı. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Olimpiyat Şampiyonu halterci Nurcan Taylan ve Dünya Şampiyonu halterci Bünyamin Sudaş da katıldı.BAŞKAN Oğuz, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, belediye olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Oğuz, Türkiye'de alanında ilk kez düzenlenen bu şampiyona ile geleceğin Naimlerinin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Şampiyonanın bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Oğuz, iki gün süren şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi.