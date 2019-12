Hastalıksavar besinler

BUGÜN NELER OLDU

KIŞIN yaklaşmasıyla hastalık mevsimi başladı. Bu dönemi sağlıklı atlatmak için neler yapmak gerekiyor? Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer kışın bağışıklık sistemini koruyan en etkili yöntemin yeterli ve sağlıklı bir uyku düzeni ile sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu söyledi. Prof. Tamer kışın tüketilmesi gereken besinleri anlattı.Güne zinde başlamak için bir bardak suya limon, zencefil ve zerdeçal koyarak için.Sıcak sıcak içilecek kuşburnu, ıhlamur ve nane-limon kış hastalıklarını önlemede son derece etkilidir.Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için lahana, pazı ve ıspanak tüketin.C ve B vitamini açısından zengin kabağı sofralardan eksik etmeyin.Daha kolay bir sindirim ve sıvı desteği için marul yiyin.Kış aylarında şalgam ve havuç tüketiminizi iki katına çıkartın.Nar, az kalorili fakat bol kalsiyum ve A, C, K vitaminlerinden zengin antioksidan içerikleriyle, kış aylarında sizi hastalıklardan korumada önemli bir rol oynayabilirler.Yüksek C vitamini ve antioksidan etkili flavonoid içeriği ile pek çok kronik hastalıktan ve enfeksiyonlardan koruyucu limon, portakal ve greyfurt da kış aylarında hastalıksavar gıdalar olarak sık sık tüketilmelidirler.Protein bakımından zengin gıdalar tüketin.Özellikle süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinlerin en iyi kaynakları arasındadır.Soğuk kış günlerinde başta mercimek ya da bezelye gibi sağlıklı karbonhidrat ve bitkisel protein kaynağı bakliyatlar olmak üzere şöyle çeşit çeşit sebzelerden hazırlanmış güzel sıcak bir çorba, her öğünde besleyici, tokluk hissini artırıcı ve aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri ile kış sofralarının vazgeçilmez yemeği olmalıdır.Omega-3 zengini gıdalara sofranızda yer açın. Balıklar içerdikleri omega-3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesine de yardımcı olacaktır.