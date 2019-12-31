Mamak Belediyesi Gönül Sofrası kurdu

BUGÜN NELER OLDU

FIZIKI belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamaları ile de tam not alan Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin misafir edileceği Gönül Sofrası'nı açtı. Lüks lokanta konforunda birbirinden güzel ve özel yemeklerin ikram edileceği Gönül Sofrası'nın açılış kurdelesini Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan kesti. Mamak Belediyesi Vali Erdoğan Şahinoğlu Konukevi'nin en üst katında açılan Gönül Sofrası'nı zaman zaman siyasi büyükler de ziyaret ederek elleriyle hazırladıkları yiyecekleri vatandaşlara ikram edecek. İhtiyaç sahiplerinin evlerinden alınarak misafir edileceği Gönül Sofrası'nın ilk konukları ise şehit aileleri ve gaziler oldu.