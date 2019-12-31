Osmanlıspor iyi başladı kötü bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarının son maçında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ileberabere kalan, devre arasına 13 puanlasırada girdi. Başkent ekibi sezonun 17 maçlık ilk bölümündealdı. Türkiye Futbol Federasyonu, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği için mor-sarılı ekibe üç puan silme cezası verdi.Sözleşmesi biten oyuncularıyla yeniden anlaşmayan, maliyeti yüksek futbolcularla da yollarını ayıran başkent ekibi, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremedi. Sezona teknik direktöryönetiminde genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla başlayan, ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Yaş ortalamasıolan başkent ekibi, 6. haftadan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabildi. Mor-sarılılar, ligdeise 9. haftada sahasında'lik skorlakarşısında elde etti.Akhisarspor galibiyetinin ardından üst üste 4 maçını kaybeden'da teknik direktörile yollar ayrılırken, görevegetirildi. Morsarılılar,yönetiminde ilk devrenin son 4 haftasında galibiyet özlemini dindiremese de bu süreçte sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Başkent ekibi, böylece ilk devrenin son 8 haftasında sahadanayrılamadı.'in ilk yarısındagol atan, kalesinde isegol gördü.'da ilk devrenin en golcü futbolcusuoldu.forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, filelerihavalandırdı. Başkent temsilcisinde en fazla süreyi iseşar maçta 90'ar dakika sahada kalanvealdı.TEKNIK direktör İsmet Taşdemir, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için uğraştığını söyledi. Sezonun ilk yarısında genç futbolcuların fazla olması nedeniyle tecrübe eksikliği sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Taşdemir, "Genç ve dinamik bir takımız ancak tecrübe eksikliğinden dolayı basit hatalar yapabiliyoruz" dedi. Genç ekip olmanın avantajı kadar dezavantajının bulunduğunu dile getiren Taşdemir, şu ifadeleri kullandı: "Yönetimimiz transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor. Transferi açabilirsek yapacağımız takviyelerle yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz. Kadromuzun sınırlı olması nedeniyle alternatif oyuncu konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Öncelikle devre arası hazırlık sürecini iyi geçirmeliyiz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Osmanlıspor izletmek istiyoruz. Transfer yasağını açamasak da oyuncularımıza güveniyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."