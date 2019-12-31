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Pursaklar’da şah-mat heyecanı yaşandı

Pursaklar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Pursaklar’da Satranç Turnuvası düzenlendi

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Pursaklar’da şah-mat heyecanı yaşandı
PURSAKLAR Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan turnuvada 8 yaş altı, 10 yaş altı ve 16 yaş altı olmak üzere 3 yaş kategorisinde müsabakalar düzenlendi. Müsabakaya katılan 200 öğrenci kıyasıya yarışırken, kendileri için ayrılan bölümde bekleyen aileleri de büyük bir heyecan yaşadı. Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, bisiklet, bluetooth hoparlör ve bluetooth kulaklık ile ödüllendirildi. Spor faaliyetlerinin her zaman devam edeceğini belirten Başkan Çetin, ''Gençlere ve onların gelişimine olan yatırımımız aralıksız devam edeceğiz. Çocuklarımızın dostane bir ortamda yarışarak gelişmeleri bizim için çok önemli. Düzenlediğimiz organizasyonla bu ortamı sağladığımız için son derece mutluyuz. Pursaklar'ı sporun merkezi yapmak için gayret gösteriyoruz. Turnuvaya katılan sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren çocuklarımızı da tebrik ediyorum" dedi.
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Pursaklar’da şah-mat heyecanı yaşandı
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