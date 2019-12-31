Sabah Ankara 2019'a damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

2019Kurulduğu günden bu yana başkentte haberin nabzını tutan SABAH Ankara 2019'da da çarpıcı haberleri gündeme getirdi. Bu yıl da kent gazeteciliği kimliğine yakışır şekilde siyaseti, asayişi, spor ve kültür sanatı Ankara'ya değer katan güzellikleri manşetten veren SABAH Ankara, vatandaşların sesi oldu. Kimi zaman yaptığımız haberlerle yardıma muhtaç insanlara umut olduk, kimi zaman başkente yapılanyapılacak hizmetleri ilk kez biz duyurduk. Şule Çet'in ölümüyle ilgili davalar gündem oldu. Gazi Üniversitesi Öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, haklarında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iki sanık, hakim karşısına çıktı. Mahkeme 1 numaralı sanık Çağatay Aksu'yu, Çet'e tecavüz ettikten sonra suçunu gizlemek için öldürdüğüne kanaat getirerek, müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Berk Akand'a ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.Acısıyla tatlısıyla 2019'u geride bıraktık. 2019'da Ankara'da yapılan haberleri sizler için derledik. İşte geçtiğimiz yılın en çok ses getiren haberlerinden sadece birkaçı...ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, çalışma odasında ateşli silah ve bıçakla öldürülmüştü. Katil zanlısı, kopya çekerken yakalanan öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.AVRUPA'NIN en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde, hasta kabulüne başlandı. Ankaralılar dev sağlık yatırımına hayran kaldı.20 Mart'ta Ankapark "Wonderland Euroasia" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Mart ayında başkentte yaşanan iş yeri yangını yürekleri ağızlara getirdi. İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında, Afganistan uyruklu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.YENIMAHALLE'DE 16 köpek zehirli et verilerek öldürüldü. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın en büyük takipçisi SABAH Ankara oldu.Mayıs'ta görev yaptığı uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru Mevlüt Metin'in naaşı, toprağa verildi. Şehit, Metin bir hafta sonra emekli olacaktı. Göreve gelmeden eşitlik naraları atan emeğe saygıdan bahseden Mansur Yavaş işçi kıyımları yaptı SABAH Ankara, işçi çıkarma haberlerini duyuran ilk yayın kuruluşu oldu.SEL başkentlileri olumsuz etkiledi. Şehrin çeşitli yerlerinde oluşan su baskınları ve sel sonucu çok sayıda vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Meydana gelen afette 2 kişi boğularak 1 kişi de evine dolan su sebebiyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sel felaketleri yaşandığı sıradan çiçeği burnunda belediye başkanı Mansur Yavaş Londra'daydı. Başkentte kadın cinayetlerinden biri Haziran ayında yaşandı. 5 yılda 6 kez uzaklaştırma kararı alan eş, kayınvalidesinin evinde çocuğunun gözü önünde eşini baldızını ve kayınvalidesini vurdu, kurşunlardan biri çocuğuna da sıçradı. Eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.SINCAN'DA 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye aracının tankerinde de su bitmesi yüzünden müdahale etmede geç kalınan yangında, 6 yaşındaki Zeynep Elif Aydın ve baba Recep Aydın hayatını kaybetti.ATO üyesi işadamı Zinnur Erol silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan teslim olmak üzere gittiği karakolun önünde aynı silahla kendisini vurarak yaşamına son verdi.MAMAK'TAki otobüs kazası faciasında 4 ailenin evine ateş düştü... Karısıyla kavga eden koca, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde dehşet saçtı. Kadınlar torununun gözü önünde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fadime Tekin ile eşi tarafından öldürülen Meral Güral için yaşam nöbeti tuttu.MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir'in sokağa attığı çocuklara sahip çıktı. Çocuklara ev tahsis edildi. Türkiye'nin tek yürek olduğu Barış Pınarı Harekatı'na başkent Ankara'dan büyük destek geldi.MAMAK'TA bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye kundaklama raporu verdi.Büyükşehir Belediyesi her yıl yaptığı sosyal yardımları parti ayrımı yaparak AK Partili ve MHP'li vatandaşlara vermedi. 22 Aralık'ta CHP'li Sinan Aygün ile Başkan Mansur Yavaş arasındaki rüşvet skandalı Türkiye gündemine oturdu.