Süper Lig’in 17’nci haftasında gol yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 17'nci ve aynı zamanda ilk yarının son haftasında karşılaşmalar geride kalırken, bu müsabakalarda toplam 37 gol atıldı ve bu rakam 2019-2020 sezonunun şu ana kadar geçen bölümünün en yüksek rakamı olarak dikkat çekti.Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Demir Grup Sivasspor'un liderliği ile sona eren sezonun ilk yarısında dört büyükler puan kaybı yaşamadı. İlk yarının son haftasında oynanan toplam 9 karşılaşmada 37 gol atılırken, yakalanan 4.1 gol oranı ile sezonun geride kalan bölümündeki en yüksek ortalama yakalandı. Bundan önceki en yüksek gol oranına sahip hafta 16'ncı haftadaki 4.00'lık gol oranı olurken, bu hafta oynanan müsabakalarda toplam 36 gol atılmıştı. Geride bıraktığımız haftalarda bundan önce 8'inci haftada oynanan Aytemiz AlanyasporÇaykur Rizespor, 14'üncü haftada Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve 16'ncı haftadaki Kasımpaşa- Gaziantep FK maçlarında toplam 7 gol çıkmıştı. Süper Lig'in ilk yarısının son haftası şampiyonluk adayları takımların farklı galibiyetleri ile de dikkat çekti. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.SÜPER Lig'e bu sezon ligde zor günler geçiren MKE Ankaragücü, bu hafta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ankara ekibi böylece son 3 haftadır sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılırken, son 3 hafta skor olarak mücadelede geriye düşmesine rağmen geriden gelerek karşılaşmalarından puan çıkarmayı başardı. Ankaragücü, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile 90'ıncı dakikada Kitsiou ile bulduğu golle beraberliği almıştı. Ankara ekibi 15'inci haftada ise Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen, geri gelmeyi bilmiş ve mücadeleden 2-2 sonuçla ayrılmıştı.