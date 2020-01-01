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511 memura yeni yıl hediyesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sendikalar ile ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzaladı. Buna göre memurlar her ay maaşlarına ek olarak brüt 830 TL ve Ramazan Bayramı’nda 400 TL, Kurban Bayramı’nda 500 TL alacak

Giriş Tarihi: 1.1.2020
511 memura yeni yıl hediyesi
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde, çalışanların ekonomik durumunu iyileştirmek ve iş barışını sağlamak amacıyla Bem-Bir-Sen ile Mamak Belediyesi arasında "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" imzalandı. Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Köse, mali disiplini ve kurumsal yapısı ile Türkiye'de en etkin belediye olduklarını vurgulayarak, "Güzel Mamak'ımıza değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak vermeye gayret gösteriyoruz. Mamak için hep birlikte iyi işlere imza atıyoruz. Süresinin bitiminde ara vermeden yeniden imzaladığımız sözleşmenin memurlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum" diye konuştu.
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511 memura yeni yıl hediyesi
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