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Başkan Şimşek’ten ‘mera’ uyarısı

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Başkan Şimşek’ten ‘mera’ uyarısı
GÖLBAŞI İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı kursu sona erdi. Kursu başarı ile tamamlayan 130 kursiyere sertifikaları Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Başkan Şimşek "Verilen bu eğitimler siz hayvancılarımızın daha bilinçli ve daha eğitimli olması açısından son derece önemli" dedi.Meraların korunması gerektiğine de dikkat çeken ve bu konuda çiftçileri uyaran Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gölbaşı'ndaki küçük baş hayvan sayısı 129 bin 900. Mahallelerde bulunan meralar ekilmek suretiyle yok ediliyor. Sonra da bu hayvanlara yaylım alanı bulunmakta zorlanıyorsunuz. Onun için önce meraları koruyacağız, çünkü meralar bizim için çok önem taşıyor. Meraları korumazsak küçükbaş hayvancılığı da, büyükbaş hayvancılığı da yok edersiniz."
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Başkan Şimşek’ten ‘mera’ uyarısı
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