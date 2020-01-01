Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkentte etil alkol operasyonu

Başkentte etil alkol operasyonu

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Başkentte etil alkol operasyonu
BAŞKENTTE, sahte alkol imalatına hazırlanan şebekeye yönelik operasyonda 1880 litre ayrıştırılmış etil alkol ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce Yenimahalle ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda kimyasal maddeyi damıtma yöntemiyle etil alkole çevirip sahte içki imalatına hazırlanan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 450 bidon içerisinde 2 tona yakın sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 tonluk damıtma ve etil alkol ölçüm cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şebekenin diğer üyelerinin yakalanmasına çalışılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte etil alkol operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN