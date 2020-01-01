Bayram ikramiyeleri unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

adına Başkan Köse'ye teşekkür eden Bem- Bir-Sen Genel Başkanı Uslu da, "Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da Mamak'a daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğinizi ümit ediyorum. Bütün Mamaklı vatandaşlar sizden hizmet bekliyor" dedi. Konuşmaların ardından, memurların her ay maaşlarına ek olarak brüt 830 TL ve Ramazan Bayramı'nda 400 TL, Kurban Bayramı'nda 500 TL almalarını sağlayacak "Sosyal Denge Sözleşmesi" alkışlarla imzalandı.