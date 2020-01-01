Bir daha böyle bir yıl olmasın

OCAK ayında başkentte 2 kadın öldürüldü. Ocak ayında da bireysel silahlanma kadınların hayatlarının son bulmasına neden oldu. Çankaya Üniversitesi öğrencisi Hasan İsmail H., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı bıçak ve tabancayla öldürdü. Şubat ayında Döndü Şengül (40), evli olduğu erkek tarafından şiddete uğruyordu. Sürekli ağlayan kızı E.'nin psikologlar tarafından alınan ifadesinden babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. E. devlet korumasına alındı. Döndü Şengül diğer çocuğuyla birlikte ailesinin yanına taşındı. Önce gözaltına alınan ve 1 gün sonra serbest bırakılan Şükrü Şengül, Döndü'yü sokakta ateşli silahla öldürüldü. Yine Ankara'da şiddet gördüğü için sığınma evine yerleşen 37 yaşındaki Ayten Bayrambey, eşyalarını almak için eve döndüğünde evli olduğu İdris Bayrambey tarafından çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle öldürüldü.

İSMİ BELİRLENEMEYEN İKİ KADIN

Ağustos'ta Ankara'da 5 kadın öldürüldü. İran uyruklu Feher Alipoor (42), gelini ve torununun yanında eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C., tartıştığı kız kardeşi Özge Sazlı'yı (29) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşe Karaman, 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor. Ve ismi bilinmeyen 2 kadın daha öldürüldü. Eylül 2 kadın kocaları tarafından vahşice öldürüldü. Bunlardan 38 yaşındaki Sibel Köksal, evli olduğu İbrahim Köksal tarafından evinde boğularak öldürdü ve ardından defalarca bıçaklandı. Diğeri ise, yolda tartıştığı karısını çocukla birlikte metruk binaya götüren koca, burada yanında bulunan bıçakla eşini 8 yerinden bıçakladı. Meral Güral, Mamak'taki metruk bir evde çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürüldü.

2019 YILI DA KANLI BİTTİ

Ekim ayında 1 kadın öldürüldü. Aralık ayı verileri henüz yüklenmedi. Fakat, 2019'un sonunda da Ankara'da bir kadın boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldü.29 Aralık'ta şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Dursun Öngür tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Deniz Öngür (37) gözyaşları arasında toprağa verildi. Deniz'in kızı Cansu, annesinin 22 yıldır şiddet gördüğünü belirterek, "Annem kaçmaya çalışırken kafasından vurmuş. Yetişemedim, bu sefer yetişemedim," dedi. Dün Çubuk'ta Nazmiye Koyuncu (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

İSPANYOL ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMARA İDDİANAME HAZIRLANDI

'ERASMUS' kapsamında Ankara'ya gelen İspanyol öğrenci A.G.R.'ye (22), barda tanıştığı iki kişinin, içkisine ilaç attıktan sonra kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. T.B. ve H.İ.K. İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte olduklarını ileri sürdü. Şüpheliler, nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da savcı olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.İspanyol öğrencinin avukatı, soruşturma savcısının olaya yeteri kadar önem göstermediğini, olaya bakış açısı nedeniyle dosyadan el çektirilmesi ve yeniden soruşturma açılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma savcısı değiştirilerek, dosya başka bir savcıya verildi. Şüphelilerden T.B. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 17 yıla kadar, şüpheli H.İ.K. hakkında ise 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.