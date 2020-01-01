Gölbaşı yerli otomobil için ön sipariş verecek

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Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yerli otomobil için ön siparişte bulunacaklarını açıkladı. Tanıtımı yapılan yerli otomobilin iç dizaynı ve tasarımının yanı sıra duyurulan özellikleri ile oldukça beğeni toplayan ve ülke çapında heyecan yaratan gurur kaynağı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2022 yılında görücüye çıkacak olan yerli otomobillere talip olduklarını açıkladı. Başkan Şimşek açıklamasında "Gölbaşı Belediyesi olarak Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve milli olarak üretilen milli gururumuz yerli otomobillere belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere talibiz. Aynı zamanda Gölbaşı Belediyesi olarak araç parkımızı büyütmeye de hazırız. Ülkemizin yerli ve milli otomobilini halkımızın hizmetlerinde kullanabilmek için 2022'yi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.