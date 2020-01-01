Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası’na vize almak

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TÜRKIYE Hentbol Federasyonu Başkanı, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde play-off turuna yükseldiğini belirterek, "2020 yılında play-off turu maçlarında iyi sonuçlar alarak Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" dedi. Bu yıl federasyonun Ankara'daki binasında bulunan kamp eğitim merkezini aktif hale getirdiklerini hatırlatan Eyuboğlu, "2 sauna, fitness merkezi, konferans salonu, derslikler ve yemekhane gibi birçok hizmetin yer aldığı 48 kişi kapasiteli kamp eğitim merkezi milli takımlarımız için önemli bir merkez haline geldi" diye konuştu. Altyapı hizmetlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Eyuboğlu, eğitim alanında da başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.