İrem 2020’yı ayakta karşıladı

Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Yılmaz, hastalığının eğitimine ve sosyal hayatına engel olmasına izin vermedi. Derslerindeki başarısı ile Türk Eğitim Derneğinden "Tam Destek Bursu" alan ve bu sayede hem İngilizce hem de sosyal-sanatsal becerilerini geliştiren Yılmaz, geçen yıl ERASMUS programı kapsamında ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı yakaladı. Ailesinin desteği ve eğitiminde yakaladığı başarının sağladığı motivasyonla fizik tedavi sürecine de dört elle sarılan İrem, en büyük hayalini 2020 yılına girerken gerçekleştirdi. İrem, azmi sayesinde kendini bildi bileli mahkûm olduğu tekerlekli sandalyeyi bir kenara bırakarak, yürüteç yardımıyla da olsa yürümeyi başardı.

BENİM DURUMUMU ANLAMIYORLAR

"Walker" (yürüteç) yardımıyla ayakları üzerinde rahatça durabilmenin mutluluğunu yaşayan Yılmaz, "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım. Çünkü artık bağımsız bir şekilde, kimseye ihtiyaç duymadan, özgürce, bir kuş gibi kendi adımlarımı atmak istiyordum" dedi. Yılmaz, yürüme çalışmalarında başlangıçta çok zorlandığını ama başarabildiğini gördükçe tedavisini keyifle sürdürdüğünü belirterek, kendisi ile aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına yeni yılda hayallerine daha çok sarılmaları tavsiyesinde bulundu. Geleceğe ilişkin hayalleri olduğunu anlatan İrem Yılmaz, "Üniversitede psikoloji bölümünü okumak istiyorum. Psikoloji benim için çok önemli, hayalim. İnsanlar benim durumumu pek anlamıyorlar ama ben onları anlamak istiyorum. İnsanların dertlerine ortak olmak, onların güneşi, devası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İREM'IN annesi Nezihe Yılmaz ise kızının tekerlekli sandalyeyi bırakabilmek için çok çalıştığını vurguladı. Tekerlekli sandalye ile çok zor hareket edebilen İrem'in fiziksel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını ifade eden Yılmaz, "Fizik tedavi, doktorlar... Süreç çok zorlu geçti ama sonunda yürümeye başladı" diye konuştu. Yılmaz, İrem'in serebral palsi hastası ikiz kardeşi Gizem'in gelişimiyle ilgili de çok olumlu gelişmeler yaşadıklarını aktardı. Nezihe Yılmaz, İrem'in en çok okulda arkadaşlarıyla birlikte yürümeyi hayal ettiğine dikkati çekti.