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Kızılcahamam’da Mor Bazlama üretimi başladı

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Kızılcahamam’da Mor Bazlama üretimi başladı
Bazlama üretimi başladı KIZILCAHAMAM Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlama üreten işyerini ziyaret etti. Bazlama İşletmecisi Necla Özgen, ürettikleri mor bazlama hakkında bilgi vererek mor bazlamanın özelliklerini şöyle sıraladı: "Türkiye'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenler antosiyaninler olarak bilinmekte ve sağlığımıza birçok faydası bulunmakta. Antosiyaninler güçlü bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama, düşük glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye ediliyor" dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Öncelikle hepinizin bildiği gibi Kızılcahamam, Türkiye'nin Termal Cenneti, ayrıca bazlaması ile ünlü olan bir ilçe. Yine bir ilk olarak mor bazlama üreten arkadaşlarımıza, mor bazlamaya verdikleri destekten dolayı İlçe Tarım Müdürümüz ve İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra piyasada normal bazlamanın yanında mor bazlamayı da bulacaksınız. Diyabet hastalarımız bu bazlamadan istifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Mor bazlama nedir?
MOR bazlama, fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı bazlamadır. Mor bazlamayı herkes tüketebilir. Bu bazlamayı yerken normal bazlama tadı alırsınız böylece sürekli tüketiminde hiç bir zorlanma yaşamazsınız. Tadı değişmez çünkü içeriğini oluşturan MORMİKS karışımı yüksek teknoloji sayesinde bu engeli ortadan kaldırmıştır. Tamamen bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Tamamen doğaldır.

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