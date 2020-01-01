Kızılcahamam’da Mor Bazlama üretimi başladı

Bazlama üretimi başladı KIZILCAHAMAM
Kaymakamı Can Aksoy,
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve
Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, sebze
ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlama
üreten işyerini ziyaret etti. Bazlama İşletmecisi Necla
Özgen, ürettikleri mor bazlama hakkında bilgi vererek
mor bazlamanın özelliklerini şöyle sıraladı:
"Türkiye'de ilk defa
Kızılcahamam'da üretilen mor
bazlamanın içeriği sebze ve
meyvelerden elde edilen
bileşenlerden oluşuyor.
Bu bileşenler antosiyaninler
olarak bilinmekte
ve sağlığımıza birçok
faydası bulunmakta.
Antosiyaninler güçlü bir antioksidan
kaynağı. Mor bazlama, düşük
glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini ani yükseltmemesi
ve hipoglisemi ataklarına engel olması
nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye
ediliyor" dedi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman
Acar, "Öncelikle hepinizin bildiği gibi
Kızılcahamam, Türkiye'nin Termal Cenneti,
ayrıca bazlaması ile ünlü olan bir ilçe. Yine
bir ilk olarak mor bazlama üreten
arkadaşlarımıza, mor bazlamaya
verdikleri destekten
dolayı İlçe Tarım
Müdürümüz ve İlçe
Kaymakamımıza
teşekkür ediyorum.
İnşallah bundan
sonra piyasada normal
bazlamanın yanında mor
bazlamayı da bulacaksınız.
Diyabet hastalarımız bu bazlamadan
istifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlı
olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Mor bazlama nedir?
MOR
bazlama, fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı bazlamadır. Mor bazlamayı herkes tüketebilir. Bu bazlamayı yerken normal bazlama tadı alırsınız böylece sürekli tüketiminde hiç bir zorlanma yaşamazsınız. Tadı değişmez çünkü içeriğini oluşturan MORMİKS karışımı yüksek teknoloji sayesinde bu engeli ortadan kaldırmıştır. Tamamen bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Tamamen doğaldır.