Kızılcahamam’da Mor Bazlama üretimi başladı

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Kaymakamı Can Aksoy,Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar veKızılcahamam İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, sebzeve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlamaüreten işyerini ziyaret etti. Bazlama İşletmecisi NeclaÖzgen, ürettikleri mor bazlama hakkında bilgi vererekmor bazlamanın özelliklerini şöyle sıraladı:"Türkiye'de ilk defaKızılcahamam'da üretilen morbazlamanın içeriği sebze vemeyvelerden elde edilenbileşenlerden oluşuyor.Bu bileşenler antosiyaninlerolarak bilinmekteve sağlığımıza birçokfaydası bulunmakta.Antosiyaninler güçlü bir antioksidankaynağı. Mor bazlama, düşükglisemik indekse sahiptir. Kan şekerini ani yükseltmemesive hipoglisemi ataklarına engel olmasınedeniyle de şeker hastaları için de tavsiyeediliyor" dedi.Kızılcahamam Belediye Başkanı SüleymanAcar, "Öncelikle hepinizin bildiği gibiKızılcahamam, Türkiye'nin Termal Cenneti,ayrıca bazlaması ile ünlü olan bir ilçe. Yinebir ilk olarak mor bazlama üretenarkadaşlarımıza, mor bazlamayaverdikleri destektendolayı İlçe TarımMüdürümüz ve İlçeKaymakamımızateşekkür ediyorum.İnşallah bundansonra piyasada normalbazlamanın yanında morbazlamayı da bulacaksınız.Diyabet hastalarımız bu bazlamadanistifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlıolmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Mor bazlama nedir?bazlama, fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı bazlamadır. Mor bazlamayı herkes tüketebilir. Bu bazlamayı yerken normal bazlama tadı alırsınız böylece sürekli tüketiminde hiç bir zorlanma yaşamazsınız. Tadı değişmez çünkü içeriğini oluşturan MORMİKS karışımı yüksek teknoloji sayesinde bu engeli ortadan kaldırmıştır. Tamamen bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Tamamen doğaldır.