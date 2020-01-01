Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sincan LGS öğrencilerinin yanında

Sincan LGS öğrencilerinin yanında

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Sincan LGS öğrencilerinin yanında
OKUYACAKLARI liseyi belirlemek üzere LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girecek öğrenciler, sınava hazırlanmaya başladı. 07 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek sınav öncesinde Sincan Belediyesi 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim kampı düzenlendi. Rüstem Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen ara tekrar eğitim programı, 7. ve 8. sınıf öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Herkese açık olan derslere yaklaşık 450 öğrenci katıldı. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimde konu tekrarı, ardından soru çözümü yapıldı. Öğrenciler yapamadıkları soruları sorma ve öğretmenler eşliğinde soru çözme fırsatı buldu. Eğitim kampı sonrası memnuniyetleri gözlerinden okunan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincan LGS öğrencilerinin yanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN