Sporun nabzını da biz tuttuk

BUGÜN NELER OLDU

u yıl da her yıl olduğu gibi inişli çıkışlı bir grafik çizildi. Kimi zaman başarılarını yazdık. Kimi zaman kaybedilen maçları taraftarın önüne sunduk. Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. İşte SABAH Ankara'nın sayfalarına taşıdığı başkentin spor gündeminden akılda kalanlar.SEZONA kötü başlayan Gençlerbirliği ilk 7 hafta galibiyet yüzü görmedi. 7 haftada 3 beraberlik 4 mağlubiyet alan kırmızı siyahlılar 8.haftada Antalya'dan 3 puanla döndü. 6 golle rakibini deviren başkent ekibi evinde Denizlispor karşısında mağlup oldu. 9 haftada Mustafa Kaplan yönetiminde ligde 6 puan toplayan Gençlerbirliği'nin başına Teknik patron Hamza Hamzaoğlu getirildi. Hamzaoğlu yönetiminde Konya'dan beraberlikle dönen kırmızı siyahlı ekip 3 hafta yenilgi yüzü görmedi. 14.haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında 5-2 mağlup olan Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup edip yine evinde Sivas ile 2-2 berabere kaldı. 17. Hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği Hamzaoğlu ile 8 haftada 12 puan topladı. Lig'de 18 puanla 13. sırada bulunan Gençler oynadığı 17 maçta 4 galibiyet 6 beraberlik 7 mağlubiyet alarak düşme hattından sıyrıldı. Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rize'ye konuk olacak.ANKARAGÜCÜ, Süper Lig'e teknik direktörsüz başladı. Takımı maçlara sözleşmesi olmayan Teknik Direktör Aykan Atik hazırladı, maçlarda takımın başında antrenör belgesi olan Adnan Erkan yer aldı. Sezona teknik direktör Aykan Atik ile iyi başlayan Ankaragücü ilk 3 haftada 5 puan topladı. 4.haftada takımın başına tecrübeli teknik adam Metin Diyadin getirildi. 7 sezon aradan sonra oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Üst üste alınan yenilgiler, yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle 2 ay aradan sonra yeniden olağanüstü genel kurul kararı alındı. Olaylı kongrede Mehmet Yiğiner 13 Ocak 2013'ten beri sürdürdüğü başkanlık görevine aday olmadı. Fatih Mert, başkanlığa seçildi. Ardından Metin Diyadin'in görevine son verildi. Mustafa Kaplan getirildi. Kasım ayındaki tüm maçlar kaybedildi. Ankaragücü ilk yarıyı 12 puanla 17. sırada tamamladı. Ankaragücü ikinci yarının ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek.SEZONA teknik direktör Serkan Özbalta ile çok iyi başlangıç yapan Keçiören ilk mağlubiyetini 9.haftada aldı. Deplasmanda Bolu'ya karşı 3-1 mağlup olan başkent ekibi son haftaya kadar inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Son 2 haftayı galibiyetle kapatan Keçiörengücü oynanan 17 maçta 7 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyetle ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitirdi. Başkent ekibi 3 mağlubiyetinin 2'sini deplasmanda Bolu ve Bursa'da alırken 15. haftada evinde Hatay karşısında aldı. Keçiören ikinci yarının ilk haftasında Eskişehirspor'u konuk edecek.YENILENEN yönetimiyle yeni bir yapılanmaya giden Türk Telekom, Yusuf Kıraç'ın başkan olmasının ardından takımı gençleştirme yoluna gitti. Türk Telekom, geçen sezonu Mamak Belediyespor'da kiralık geçiren Efe Beşok ve Ercan Bayrak gibi genç oyuncuları bu sezon kadrosunda tuttu. Basketbol Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Türk Telekom çıktığı 9 maçta 6 galibiyet alarak önemli başarıya imza attı ve ülkemizi Avrupa arenasında gururla temsil etti. FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde çıktığı maçlarda 728 sayı atan temsilcimiz 677 sayıyı potasında gördü. Türk Telekom Süper Ligde 14 maçta 6 galibiyet alarak 10'uncu sırada. Türk Telekom ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Bahçeşehir'e konuk olacak.kupalarından döndüğünde süper lige tutundu ve 13. Sırada tamamladı. 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda Süper Lig de iyi bir sezon geçiremedi ve Gençlerbirliği kulübüyle birlikte bir alt lige düştü. 10 maç üst üste galibiyet alıp lider oldular ama liderlikleri kısa sürdü. Denizlispor ve Gençlerbirliği bir üste çıktılar. Ancak Osmanlıspor play-off turuna kaldı. Ligin ilk maçında Boluspor'u evinde mağlup etti. Yaş ortalaması 19-20 olan Osmanlıspor 13 maçta 13 puan toplayarak 15. Sıraya geriledi. Kulüp lisansında sorun çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu Osmanlıspor'a 3 puan silinmesi kararını hayata geçirdi ve 10 puanla Mustafa Dalcı görevinden istifa etti ve yerine İsmet Taşdemir getirildi. İsmet Taşdemir yönetiminde çıkılan takım 4 maçta 3 puan alabildi ve sıralamadaki yerini korudu. Devre arasını 13 puanla 15. Sırada kapattı. Osmanlıspor ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.