Yeni oluşumların memlekete faydası olmaz

BUGÜN NELER OLDU

Nedir fotoğrafın büyüğü? Suriye'de bir iç savaş var. Irak'ta bir iç savaş var. Bugün Doğu Akdeniz'de yaşananlar ortada. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda bu ülke için bir fırsattır, imkândır. Ülkenin doğusundan batısına, en geniş oy kitlesine sahip, en fazla meşruiyete sahiptir. O yüzden, yeni dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik eleştiriler, kesinlikle ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hizmet etmez. O yüzden yeni oluşumlar içerisinde olanları da ben biraz Mehmet Akif'in muhalefetine benzetiyorum ve faydalı görmediğimi ifade etmek isterim.Bunlar dışında kitapta Ümmet meselesi, Türk Dünyası ile ilgili konular ve Cumhur İttifakı'na da yer vermişsiniz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Davos'ta İsrail'e "One minute" demekle İsrail'in yapmış olduğu katliamlara karşı çıkmış bir lider. Dolayısıyla Akparti aynı zamanda İslam coğrafyasının sorunlarıyla da yakından ilgili. İsrail'de yaşanan katliamlara ve haksızlıklara karşı çıkan, Suriye'deki Esat zulmüne karşı çıkan bir politika ortaya koyuyor. Ümmetin sorunlarını yakından takip ediyor. Yine Türk Dünyası ile ilgili önemli konular var. Ayrıca, Cumhur İttifakının önemli bir ittifak olduğunu, Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın bu ittifakın yürümesi için ellerinden geleni yaptıklarını, bunun aslında bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi gibi bir mücadele olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Ruslar, diğer tarafta Amerika, Avrupa... "Küresel bir savaşın tam ortasında olan Türkiye'nin lideri Sayın Erdoğan"ı anlattık bu kitabımızda.Kitapta öneri ve eleştirileriniz de olmuş? Evet, önerilerimiz ve eleştirilerimizi de yazma gereği duydum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın ben bizzat kendisine de söyledim bunu. " Sayın Cumhurbaşkanım biz 1994 yılındaki kampanyanızda bulunduk. Bütün gazeteler ve televizyonlar karşıydı. Seçimi kazandık. Niye? Sağlam bir kadro ve sağlam bir dava olduğu için. Gazete ve televizyonların sizi desteklemesi değil, önemli olan halkın, partinin ve davanın sizi desteklemesi. Dolayısıyla gazete ve televizyonlarla seçim kazanılamaz. Milletle seçim kazanılabilir. Dolayısıyla önce dava, önce sağlam kadro, önce ekip önce samimiyet gelir. Medyanın tamamı Cumhurbaşkanımızın yanında olsa bir şey ifade etmez. Sayın Cumhurbaşkanımız da bana hak verdi. Bunun yanı sıra Akparti ve genelde sağ iktidarlar hükümet oluyorlar ancak sivil toplumda, kültürde, sanatta, sinemada, tiyatroda yer alamıyorlar. Bu konuda bir eksiklik var. Bu konular önemlidir. Bu konulara ilişkin adımlar da önemlidir. Bu konularla ilgili adımlar atılması gerektiğini ifade ettik.