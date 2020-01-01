Yenimahalle Belediyespor’a çifte transfer

HENTBOL Kadınlar Süper Lig'inin başarılı ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Anastasia Savaş ve Olga Lauik'i renklerine kattı. Yenimahalle Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi sol oyun kurucu Anastasia Savaş ile sözleşme yeniledi ve Kastamonu Belediyesi GSK'ın sağ oyun kurucusu Olga Laiuk'u kadrosuna dahil etti.

"İYİ BİR TAKIM KURDUK"

Yenimahalle Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Zeki ve kulüp menajeri Esra Gündar'ın bulunduğu imza töreninde başarılı sporcular sözleşmelerini imzaladı. Yenimahalle Belediyespor'un yeni transferlerle yoluna daha da güçlenerek devam edeceğini dile getiren Kulüp Başkanı Mustafa Zeki, "İyi bir takım kurduk. Amacımız ligde başarılı sonuçlar elde etmek. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeni sporcularımıza 'Hoş geldiniz' diyorum dedi.