Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yetkisiz bayiye operasyon

Yetkisiz bayiye operasyon

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Yetkisiz bayiye operasyon
KIRIKKALE'DE TAPDK yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen bir TEKEL bayisine operasyon düzenleyen polis, 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi'ndeki A.Ü. isimli şüphelinin tekel bayisine operasyon düzenlendi. Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi bulundurmadığı tespit edilen tekel bayisinde yapılan aramada satışa hazır 2 bin 351 şişe alkol ve 752 paket sigara ele geçirdi. İş yeri sahibi A.Ü.'ye de idari para cezası uygulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yetkisiz bayiye operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN