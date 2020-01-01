Zincirleme yangın

BUGÜN NELER OLDU

Şahintepe Mahallesi 294. Cadde'de seyir halindeki Emine O.'nun otomobil bir anda alev aldı. Torpido bölümünden çıkan alevleri görerek aracını yol kenarına çeken Emine O. yaşadığı panik sonrası kendini son anda dışarı attı. Bu sırada otomobilden yükselen alevler, yakınında park halinde iki araca da zarar verdi. Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangında, bu sırada otomobilin freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden otomobil yol kenarında park halindeki iki araca daha çarparak durabildi. Bu arada, otomobildeki yangın çarptığı iki araç daha sıçradı. Olay sırasında çevredeki binalarda oturan vatandaşlar panik yaşarken, alevleri korku dolu gözlerle izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toplamda 5 otomobilin hasar gördüğü yangın söndürüldü.