2019’da Türk güreş tarihine geçti

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019'da hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza attı. Rıza, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.2019'da adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Rıza,diye konuştu.Başarılı güreşçi, sorumluluğunun büyük olduğunu vurgulayarak,dedi.