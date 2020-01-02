2019’da Türk güreş tarihine geçti

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019'da hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Olimpiyat ikincisi Rıza, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.
Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza attı. Rıza, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.
10. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMANIN PEŞİNDE
2019'da adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Rıza, "2019 her zaman güzel hatırlayacağım bir yıl oldu. Güreş hayatım boyunca en dolu dolu geçen yıldı. 2020'de hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak. İnşallah 2020 yılı da 2019 gibi başarılarla dolu geçer. Allah kaza bela vermediği sürece bu başarılarımı devam ettireceğime inanıyorum"
diye konuştu.
HALKIMIZIN BENDEN BÜYÜK BEKLENTİSİ VAR
Başarılı güreşçi, sorumluluğunun büyük olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Halkımızın beklentisi var. Bunu karşılamak için emin adımlarla yoluma devam ediyorum. İtalya'da düzenlenecek 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"
dedi.