Acılı aile evladımın katili bulunsun

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, önceki akşam Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Olaydan ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye'nin eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu gözaltına aldı. Genç kadın önceki gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bu arada şüphelilerin sorguları Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürüyor. Başkentte yaşanan Nazmiye cinayetinin ardından evlatlarını yitiren Er ailesi bir an evvel katilin bulunmasını istiyor. Kızlarının bir dediğini iki etmeyen acılı aile iddiaya göre madde bağımlısı olan damadının bağımlı olduğunu bile bile sırf kızı istedi diye verdiklerini söyledi. Sakine Recep Er çiftinin kızı Nazmiye'nin cenazesi poşetlerle evinden çıktı. Acılı anne "Nasıl kıydılar kızım sana, yüzüne bakmaya tenine dokunmaya kıyamıyordum nasıl kıydılar sana yavrum. Ciğerimi kopardılar benim" diyerek feryat etti.Genç Nazmiye'nin ölüm haberiyle annesi yıkıldı. Anne Sakine Er, kızının katilinin bir an önce bulunmasını istiyor. Kızının severek evlendiğini ifade eden anne Sakine Er, "Nazmiye daha lise 2'ye gidiyordu. Sevmiş, abisi sevdiğini duyunca araştırmış, 'hap falan var anne' dedi. Ama kızım buna rağmen 'ben seviyorum ve istiyorum' dedi. Evladım kaçarak evlenmesin diye mecburen 17 yaşındayken verdik. 6-7 ay sonra düğünü oldu. Evlenmeden önce nişanlılık döneminde falan kavga ve tartışmalarına şahit olmamıştık"dedi.Kızıyla son konuşmasını anlatan anne Sakine Er "Keşke kızımın çağrısına kulak verip gitseydim, belki son yardım çığlığıydı yavrumun" dedi. Anne Er, "Nazmiye ile en son akşam 7'de konuştum, 'Anne, gelin oturalım' diye ısrar etti. 4-5 kez konuştuk. 'Gelin oturun' diyordu. Daha önceleri 'Gelebilirseniz gelin' diyordu, ısrar etmiyordu. O gün 4-5 kez aradı gelin diye. Hava karlı yolda kalırız diye gitmemiştik, keşke gitseydik. En son görüntülü aradım açmadı yavrum. Sonra da ölüm haberini aldık kuzumun" diye konuştu. Baba Recep Er, "Bu acı olaydan akşam saat on buçuk gibi haberimiz oldu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Kimseye bir şey diyemiyorum sen yaptın diye. Allahtan korkarım ben. Kızımın husumetli olduğu biri olsa bilirdik bize hiçbir şey anlatmadı. Sorgudalar şu anda. Ama üst katta kaynanası oturuyor altta komşular da var. Kimse duymadık diyor. Evde bir tane delil bırakmamışlar. Şüphelenmemek elde değil yani. Soruşturmanın sonucunu beklemek zorundayız. Şudur demenin bir anlamı yok. Haklıyken haksız duruma düşmenin bir anlamı yok. Ben yandım onlar da yansın. En son saat 7'de konuşmuştum. Aradı kar yağıyordu oraya gidecektik. Kar yağıyor kızım gelemem arabayla falan kalırız dedim. Tamam, baba dedi. Hâlbuki abimle gidecektik" dedi.